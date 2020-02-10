خلال ساعات.. تسلم أوراق تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات التكميلية

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تلقي أوراق تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات التكميلية، التي جرت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، بدائرتي الجيزة وملوي، خلال الساعات القادمة، بعدما قامت السفارات والبعثات بإرسال الأوراق إلى وزارة الخارجية والتي بدورها أرسلتها للهيئة.





وقامت البعثات الدبلوماسية والسفارات، بعمل حصر عددي لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز، وأرسلتها برقيا إلى وزارة الخارجية والتي ترسلها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية في الخارج لتبدأ في إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة، على أن تعلن النتيجة مجمعة تشمل الداخل والخارج، يوم الإثنين 17 فبراير الجاري.





وكان قد أكد المستشار محمود الشريف؛ نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسمها؛ أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات التكميلية بدائرتي الجيزة وملوي سارت بشكل جيد جدا؛ مضيفا أن الهيئة لم تتلقى أي شكاوي.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الماضى ، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.





وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.





وضمت القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة كلا من ""محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم وهشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف.



