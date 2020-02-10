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فن

ربنا يرحمك يا أغلى الناس.. إيمي طلعت زكريا ترثي والدها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:54 ص
ايمى ووالدها الراحل
ايمى ووالدها الراحل طلعت زكريا
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محمد بدران
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لوالدها الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت إيمي برفقة والدها أثناء أدائه العمرة وعلقت إيمي على الصورة : "ربنا يرحمك يا اغلي الناس الدعاء لابي وامواتنا جميعا".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي والدها الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.

ربنا يرحمك يا أغلى الناس.. إيمي طلعت زكريا ترثي والدها
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