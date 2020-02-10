ربنا يرحمك يا أغلى الناس.. إيمي طلعت زكريا ترثي والدها

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لوالدها الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهرت إيمي برفقة والدها أثناء أدائه العمرة وعلقت إيمي على الصورة : "ربنا يرحمك يا اغلي الناس الدعاء لابي وامواتنا جميعا".





يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.





وتوفي والدها الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.



