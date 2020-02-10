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فن

بينيلوبى كروز تستعرض جمالها بـ الأسود في حفل الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:54 ص
بينيلوبى كروز
بينيلوبى كروز
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شروق ابراهيم
استعرضت النجمة العالمية بينيلوبى كروز جمالها على السجادة الحمراء بفستان اسود طويل خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسحته الـ92.

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

بينيلوبى كروز تستعرض جمالها بـ الأسود في حفل الأوسكار
بينيلوبى كروز تستعرض جمالها بـ الأسود في حفل الأوسكار
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