حفل الأوسكار 2020 .. Once upon a time يفوز بجائزة أفضل تصميم إنتاج

توج فيلم once upon a time in Hollywood بجائزة أفضل تصميم إنتاج خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.





يتطرق الفيلم لمسيرة الممثلة الفاتنة شارون تيت (مارغو روبي)، وكيف أزعج تألقها عصابة “تشارلز مانسون”، فأقدموا على خطف النجمة الحامل من منزلها في لوس أنجلوس، مستغلّين غياب زوجها المخرج رومان بولانسكي في مهمة عمل في أوروبا.





ويشارك رامي مالك في تقديم الحفل مع كل من زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.





وكانت الاكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



