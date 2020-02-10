إصابة 60 حالة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لأشخاص كانوا على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" مؤخرا.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.





وأعلنت الحكومة اليابانية أنها تدرس إجراء اختبارات وفحوصات لجميع ركاب السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان على متنها في ميناء "يوكوهاما" مؤخرا، بعد التأكد من إصابة عشرات الأشخاص بفيروس "كورونا" الجديد.





ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين عن وزير الصحة والعمل الياباني كاتسونوبو كاتو قوله إنه جاري النظر في إمكانية إجراء فحوصات واختبارات لجميع من كانوا على متن السفينة من ركاب وأفراد الطاقم حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة بالفيروس.





يشار إلى أن الاختبارات التي أجريت في وقت سابق قد أظهرت إصابة نحو 70 شخصا ممن كانوا على متن السفينة - التي تقل أكثر من 3700 شخص - بفيروس "كورونا" الجديد.



