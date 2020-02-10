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أخبار العالم

الصين: وفاة شخصين أجنبيين وإصابة 25 آخرين اليوم بفيروس كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم الاثنين، وفاة شخصين أجنبيين وإصابة 25 آخرين اليوم بفيروس كورونا.

وأعلنت الصين، الاثنين، ارتفاعا جديدا في ضحايا فيروس كورونا، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، ليرتفع عدد الوفيات إلى 908 حالة، بالإضافة لاثنين آخرين خارج الصين.

وقالت وزارة الصحة الصينية إنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 40171 مصابا.

ورغم زيادة عدد الإصابات، لكن ذلك يحدث بوتيرة أقل، مما يعطي مؤشرا إلى فعالية أساليب الوقاية التي تتبعها بكين مثل فرض حجر صحي بشكل صارم.
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