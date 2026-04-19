فيلم رسوم متحركة و14 قصة نتاج ورش تدريب مهرجان المنصورة لسينما الأطفال

اختتم أمس السبت برنامج ورش التدريب الأول الذي نظمه مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، برعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 60 طفل وطفلة بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة .

وقالت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف رئيسة المهرجان، إن ورش التدريب نتج عنها فيلم رسوم متحركة قصير تحت إشراف المخرج مختار طلعت والمخرجة رباب الدفراوي، كما نتج عن ورشة الكتابة الإبداعية 14 قصة تحت إشراف الكاتب عبده الزراع، فيما تعلم المشاركين في ورشة الإخراج مبادئ الإخراج وكيفية اختيار الكادرات تحت إشراف المخرج محمد حمدي .

رئيسة مهرجان المنصورة

وأعربت أميرة عاطف عن سعادتها بتفاعل الأطفال وأولياء أمورهم في أول برنامج تدريب ينظمه المهرجان قبل إنطلاقه في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، موضحة أن هذا التفاعل سيدفعها لتكرار التجربة مرة أخرى في الفترة المقبلة .

وأضافت رئيسة مهرجان المنصورة: ورش التدريب عقدت تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ جوهر نبيل، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والأستاذة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الموهوبين والمبدعين بالوزارة، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، والأستاذ طارق دهب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتورة ولاء يحي مدير الإدارة ومنسق ومشرف المهرجان بالوزارة، والدكتور طاهر كرار مشرف البرنامج بالإدارة، وتنفيذ الإدارة العامة لتنمية النشيء بالدقهلية بقيادة الأستاذ محمد سعد مدير عام الإدارة، وبمعاونة الأستاذة نهى عبدالحميد والأستاذة ميادة سويلم والدكتورة غادة حمدي، وبالتعاون مع مؤسسة ندى للثقافة والفنون .

وأوضحت رئيسة مهرجان المنصورة أن ورش التدريب التي إستمرت لمدة 4 أيام كانت بمثابة شرارة بدء العمل في المهرجان الذي سيسعى لمواصلة نشاطه طوال العام من خلال شراكات مع كيانات ومؤسسات حكومية ودولية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن عدد من مبدعي المنصورة حرصوا على زيارة الورش وتشجيع الأطفال وكان في مقدمتهم الكاتب والروائي الكبير أحمد صبري أبوالفتوح الذي أثنى على الفكرة وأشاد بجهود المدربين .