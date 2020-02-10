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حوادث

انتحار كهربائي شنقا داخل مسكنه بالإسكندرية بسبب خلافات أسرية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أقدم رجل يعمل كهربائي على الانتحار بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمسكنه في منطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، فيما قالت زوجته إنه فعل ذلك لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد انتحار شاب داخل الشقة سكنه بدائرة القسم، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص، وجود جثة "أ. م. ح" 35 عاما، كهربائي، مسجى على ظهره بأرضية غرفة النوم، ويرتدى كامل ملابسه، وملفوف حول عنقه حبل.

وبمناظرة الجثة تبين وجود احمرار وسحجات حول الرقبة، ولا توجد أي إصابات أخرى بجسده، فيما يتدلى جزء من الحبل من حلقة حديدية بسقف الغرفة.

وبسؤال زوجته "أ. ال. م" ربة منزل، قررت اكتشافها انتحار زوجها شنقا، مستخدما مشنقة صنعها بحبل بغرفة النوم، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته، مشيرة إلى أنه كان يمر مؤخرا بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية.

تم تحرير المحضر رقم 1784 لسنة 2020 بقسم شرطة الدخيلة بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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