انطلاق مبادرة الكشف على الأنيميا والسمنة بالقليوبية.. فيديو وصور

انطلقت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية وذلك بمقر مدرسة محمد عبده التابعة لإدارة بنها التعليمية.







وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان المحافظة انتهت من استعداداتها لاطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلاب بمدارس المحافظة وذلك بالتنسيق مع فرع التأمين الصحى بالقليوبية ومديرية التربية والتعليم والصحة.

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التعليم تطلق حملة للتوعية بأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بالمدارس الابتدائية





وأشار الهجان إلى أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 825 الف طالب وطالبة داخل 923 مدرسة ابتدائى على مستوى المحافظة منهم 340 مدرسة فى الحضر و583 مدرسة فى الريف.





من جانبه قال الدكتور جمال حجاج رئيس فرع التأمين الصحى بالقليوبية، إنه تم الانتهاء من تدريب 130 فرقة مكونة من ممرض وفنى معمل ومسجل طبى للمساهمة فى إجراء الكشف الطبى على الطلاب بمدارس المحافظة من أجل القضاء على هذه الأمراض ومواجهتها فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحملة 100 مليون صحة.





وأشار حجاج إلى أنه جار إجراء الكشف على 997 طالبا بمدرسة الامام محمد عبده الذى شهدت تدشين المبادرة.