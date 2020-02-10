التعليم تطلق حملة للتوعية بأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بالمدارس الابتدائية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الحملة التوعوية ستتم عن طريق تخصيص فقرة صحية يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بتلك الأمراض، وتنفيذ ندوات توعية للطلاب وأولياء أمورهم بالاستعانة بأطباء متخصصين، إلى جانب التوعية من خلال اجتماعات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.









كما شددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه يمكن تنفيذ الحملة من خلال استخدام مجلات الحائط والملصقات والمطويات في التعريف بتلك الأمراض، وعرض فيديوهات تعليمية عن تلك الأمراض على التلاميذ بحجرة الوسائط المتعددة.





جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.



