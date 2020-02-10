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تعليم

التعليم تطلق حملة للتوعية بأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بالمدارس الابتدائية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:01 ص
حملة للتوعية بأمراض
حملة للتوعية بأمراض الانيميا
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ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من اليوم الاثنين 10 فبراير 2020 ، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي و لغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الحملة التوعوية ستتم عن طريق تخصيص فقرة صحية يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بتلك الأمراض، وتنفيذ ندوات توعية للطلاب وأولياء أمورهم بالاستعانة بأطباء متخصصين، إلى جانب التوعية من خلال اجتماعات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.


كما شددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه يمكن تنفيذ الحملة من خلال استخدام مجلات الحائط والملصقات والمطويات في التعريف بتلك الأمراض، وعرض فيديوهات تعليمية عن تلك الأمراض على التلاميذ بحجرة الوسائط المتعددة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 202، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.
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