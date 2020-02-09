تحميل الكتب المدرسية المقررة بالفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط





ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول للنسخ الالكترونية من كتب الفصل الدراسي الثاني من خلال الضغط هنا





وبمجرد الدخول على هذا الرابط ، يمكن للطالب او ولي أمره اختيار المرحلة التعليمية (رياض اطفال - المرحلة الابتدائية - المرحلة الاعدادية - المرحلة الثانوية).





ويتم اختيار الفصل الدراسي الثاني، ثم يتم اختيار الصف الدراسي المطلوب، ثم الضغط على ايقونة الكتب الدراسية الالكترونية، واخيرا يجب الضغط على كلمة بحث ليتم تحميل الكتب المطلوبة بكل سهولة.





يذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 202، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، لتحميل الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في جميع المواد التعليمية لجميع الصفوف التعليمية.