AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحميل الكتب المدرسية المقررة بالفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:49 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، لتحميل الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في جميع المواد التعليمية لجميع الصفوف التعليمية.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول للنسخ الالكترونية من كتب الفصل الدراسي الثاني من خلال الضغط هنا 

وبمجرد الدخول على هذا الرابط ، يمكن للطالب او ولي أمره  اختيار المرحلة التعليمية (رياض اطفال - المرحلة الابتدائية - المرحلة الاعدادية - المرحلة الثانوية).

ويتم اختيار الفصل الدراسي الثاني، ثم يتم اختيار الصف الدراسي المطلوب، ثم الضغط على ايقونة الكتب الدراسية الالكترونية، واخيرا يجب الضغط على كلمة بحث ليتم تحميل الكتب المطلوبة بكل سهولة.

يذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 202، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب بورسعيد | صور

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالإسكندرية

بدء إجازة نصف العام غدا لمدة أسبوعين .. وعودة الدراسة 8 فبراير

موعد انتهاء إجازة نصف العام وعودة الدراسة

التعليم تستعد للفصل الدراسي الثاني.. الوزارة تنفي شائعة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني بسبب كورونا.. وتعليمات رسمية بمنع الضرب وتفعيل لائحة الانضباط وتأمين المنشآت التعليمية

تعرف على أجندة إعلام القاهرة للفصل الدراسي الثاني.. وموعد بدء الدراسة

ترشيحاتنا

حاول التعدي جنسيا على شقيقته فقتله والداه خنقا في المحلة.. تفاصيل الحادث

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

شاهد.. عاصفة "سيارا" تشل الحركة في بريطانيا

لإعادة الحياة في الصين.. جاكي شان يعلن مكافأة 140 ألف دولار

قبل ما يرجع المدرسة.. قدمي لأولادك هذه الأطعمة لتنشيط الذاكرة

الزمالك يحسم مصير إقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

القدس عاصمة فلسطين انتفاضة خليجية جديدة ضد خطة ترامب.. سلطنة عمان تكسر الصمت | تفاصيل

تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة عن اللزوم.. 20 صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. شاهد