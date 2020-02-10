تعرف على شرط مان يونايتد لبيع بوجبا

حدد مان يونايتد مبلغا خرافيا نظير بيع لاعبه الدولي الفرنسي بول بوجبا سواء لفريق ريال مدريد الإسباني أو يوفينتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إنجليزية في الساعات الماضية عن أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد، يدركون جيدًا أن بول بوجبا يرغب في الرحيل، وهم لا يمانعون ذلك، ولكن يشترطون مقابلًا كبيرًا يناسب قيمة اللاعب، ويحفظ للنادي الأموال الكبيرة التي دفعها في ضمه.





ورغم أن بول بوجبا يظل نجم الشباك الأول في مانشستر يونايتد، ولكن الفريق لا يمكنه الاعتماد على نجمه الكبير في مبارياته منذ فترة، ولذا قرر النادي الموافقة عل بيعه وقرر أن يخفض المقابل المادي الذي اشترطه في الصيف الماضي لرحيله وهو 200 مليون يورو.





ووفقا لتقارير إنجليزية سيتعين على مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب البحث عن ناد في الصيف المقبل مستعد لوضع 175 مليون يورو على الطاولة لإدارة نادي مانشستر يونايتد، وإذا لم يقدم أي نادٍ هذا العرض لضم بوجبا، فلن يسمح له مانشستر يونايتد بالمغادرة في الصيف.



