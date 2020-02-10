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رياضة

تعرف على شرط مان يونايتد لبيع بوجبا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:32 م
بول بوجبا
بول بوجبا
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القسم الرياضي
حدد مان يونايتد مبلغا خرافيا نظير بيع لاعبه الدولي الفرنسي بول بوجبا سواء لفريق ريال مدريد الإسباني أو يوفينتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إنجليزية في الساعات الماضية عن أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد، يدركون جيدًا أن بول بوجبا يرغب في الرحيل، وهم لا يمانعون ذلك، ولكن يشترطون مقابلًا كبيرًا يناسب قيمة اللاعب، ويحفظ للنادي الأموال الكبيرة التي دفعها في ضمه.

ورغم أن بول بوجبا يظل نجم الشباك الأول في مانشستر يونايتد، ولكن الفريق لا يمكنه الاعتماد على نجمه الكبير في مبارياته منذ فترة، ولذا قرر النادي الموافقة عل بيعه وقرر أن يخفض المقابل المادي الذي اشترطه في الصيف الماضي لرحيله وهو 200 مليون يورو.

ووفقا لتقارير إنجليزية سيتعين على مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب البحث عن ناد في الصيف المقبل مستعد لوضع 175 مليون يورو على الطاولة لإدارة نادي مانشستر يونايتد، وإذا لم يقدم أي نادٍ هذا العرض لضم بوجبا، فلن يسمح له مانشستر يونايتد بالمغادرة في الصيف.

ويعاني بول بوجبا من موسم سيء مع مانشستر يوناتيد، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث أبعدته إصابة في الكاحل عن معظم مواجهات الموسم، ولم يلعب سوى 7 مباريات من 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة واحدة في كأس كاراباو.

مستقبل بول بوجبا حتى الآن لغز كبير خاصة أن ريال مدريد لم يعد لديه الشغف الكبير لضمه بعد تألق الأوروجواياني فيدي فالفيردي، هذا الموسم بشكل لافت، ومن ثمّ تبقى العودة إلى يوفنتوس الخيار الأكثر ترجيحًا للفرنسي الموهوب.
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