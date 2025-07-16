خامنئي : طهران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد

اكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، استعداد طهران للرد على أي هجوم عسكري جديد، مضيفاً " طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع جيش الاحتلال التي استمرت 12 يوماً الشهر الماضي.

وبحسب موقع خامنئي الرسمي؛ فقد قال المرشد الإيراني لمسؤولي الجهاز القضائي أن الرد الإيراني على الهجمات التي تعرضت لها كان حاسماً ومؤثراً، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية ليست الطرف الضعيف في أي ميدان.

كما وصف خامنئي دولة الاحتلال بـالورم السرطاني الخبيث، مضيفا : أمريكا شريكة في جرائم إسرائيل، و أن لجوء تل أبيب إلى واشنطن دليلٌ على محدودية قدرتها الدفاعية في مواجهة طهران.

كما شدد خامنئي علي ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية رغم الاختلافات في التوجهات السياسية والمواقع الدينية داخل المجتمع، معتبراً أن التباين في الآراء لا ينبغي أن يكون سببًا للانقسام في مواجهة القضايا الكبرى، وعلى رأسها الدفاع عن البلاد والنظام السياسي.

وذكر خامنئي : الحرب الإسرائيلية هدفت إلى إطاحة الحكم في إيران، مضيفاً: بروز الإرادة الوطنية في الحرب الأخيرة كان عاملاً محورياً في إحباط مؤامرات العدو.

وختم : كان حساب المعتدين أن استهداف شخصياتٍ ومراكز حساسة في إيران سيضعف النظام، ثم سيتمكنون من إطلاق خلاياهم النائمة لإثارة الفتنة والنزول إلى الشوارع لإسقاط النظام.