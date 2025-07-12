خامنئي: إيران قادرة على استهداف المواقع الأمريكية الحيوية بالمنطقة

أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، السبت، أن طهران تملك القدرة على استهداف المواقع الحيوية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، مشددًا على أن إيران سبق أن وجهت "صفعة قوية" للولايات المتحدة، في إشارة إلى قصف قاعدة العديد في قطر، التي تُعد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "وجهت إيران صفعة لأميركا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة (قاعدة العديد)، ملحقة بها أضرارا"، مضيفًا: "نملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأميركية في المنطقة عندما نرى ذلك مناسبًا"، مؤكداً أن "استهداف قاعدة العديد ليست حادثة صغيرة بل كبيرة ويمكن تكرارها".

ظهور نادر بعد اغتيالات واشتباكات جوية

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، السبت الماضي، مقطعًا مصورًا لخامنئي، في أول ظهور علني له منذ اندلاع المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو، والتي أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وبدا خامنئي، الذي اختفى عن الأنظار في أعقاب التصعيد العسكري غير المسبوق، خلال مشاركته في تجمع ديني مغلق، حيث خاطب الحاضرين مؤكدًا "ثبات إيران في مواجهة أي اعتداء"، معتبرًا أن إيران "لم تتراجع رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بها".

تصعيد في الخطاب بعد وقف إطلاق النار

تأتي تصريحات خامنئي بعد أسابيع قليلة من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، عقب موجة من الضربات الجوية المتبادلة شملت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة، في واحدة من أكثر مراحل التصعيد خطورة بين البلدين منذ سنوات.

وكان المرشد الإيراني قد صرح في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز يُذكر في ضرباتها ضد إيران"، مشيرًا إلى أن بلاده "وجهت صفعة على وجه أميركا"، في إشارة إلى الرد الإيراني على القصف الأمريكي والإسرائيلي الذي استهدف منشآت نووية وبنية تحتية عسكرية.

واتهم خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"المبالغة" في وصف نتائج العمليات الأمريكية، قائلًا: "واشنطن ضخّمت من أهمية هجماتها على منشآتنا النووية وقد وجهنا صفعة قوية لها"، مشيرًا إلى أن ترامب "كان بحاجة إلى استعراض إعلامي أكثر من تحقيق نتيجة عسكرية حقيقية".

ترامب: "أنقذت خامنئي من موت بشع"

في المقابل، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل، قال فيها إن إدارته "أنقذت خامنئي من موت بشع ومهين"، زاعمًا أنه منع إسرائيل من تنفيذ "الهجوم الأكبر" ضد إيران.

ورغم عدم تقديم ترامب تفاصيل دقيقة بشأن العملية الإسرائيلية المزعومة، إلا أن مصادر أمريكية نقلت عن البيت الأبيض أنه مارس ضغوطًا على تل أبيب للامتناع عن تنفيذ ضربة واسعة كانت ستستهدف منشآت حساسة في العمق الإيراني، وذلك تجنبًا لاندلاع حرب شاملة في المنطقة.