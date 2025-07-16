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الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ.. وتؤيد استبعاد 3مرشحين لحزب النور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ.. وتؤيد استبعاد 3مرشحين لحزب النور

أرشيفية
أرشيفية
إسلام دياب

عقدت المحكمة الإدارية العليا جلسة عاجلة ، لنظر الطعون المقدمة علي أحكام القضاء الإداري الصادرة علي مدار الأيام الماضية بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقدمة وعددها 12 طعنا من اجمالي 17 طعنا استقبلتهم المحكمة على الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، التي قضت برفضها في اول درجة ، وكانت تطالب بإدراج أسماء مرشحين بكشوف المرشحين.

وتضمنت الطعون التي رفضتها المحكمة ثلاثة مرشحين منتمين لحزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، واكدت المحكمة استبعادهم من القوائم النهائية للترشح، بسبب عدم أدائهم الخدمة العسكرية، وهو شرط أساسي من شروط الترشح وفقًا للقانون.

وتاتي هذه الاحكام في 12 طعنا فقط ويبقى أمام المحكمة 5 طعون لم يتم الفصل فيها.

ومازالت المحكمة تستقبل الطعون على مدار اليوم، كما أن هناك طعنا من أحد المستبعدين من التقدم لانتخابات الشيوخ بمحافظة بني سويف تم إحالته بمفرده لدائرة الموضوع للنظر فيه والفصل فيه.

وبلغ إجمالي الطعون التي نظرتها محكمة القضاء الإداري ٥٠ طعنا بالقاهرة والجيرة والمحافظات ، وتم الفصل فيهم جميعًا .

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