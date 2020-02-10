اتصور_ كأنك _في _أوروبا .. حكايات مصريين تحدوا الغرب بـ جمال أم الدنيا| صور

«#اتصور_كأنك_في_اوروبا» اندرج تحت هذا الوسم على مواقع التواصل الإجتماعي مئات التجارب والصور، في حملة أطلقها شباب مصريون لتنشيط السياحة في مصر، عبر نشر صور وتجارب في مصر تبرز جمال البلد.





إسكندرية، بورفؤاد، القاهرة، بورسعيد، أصبحت كل المدن المصرية في أعين أصحاب الصور والتجارب قطعة أكثر جمالا من أوروبا، التي يتهافت الشباب للسفر وقضاء العطلات في إحدى بلدانها.









طقس مصر الدافئ لم يمنع مؤيدي فكرة إظهار جمال البلد من التصوير في مناطق تبدو وكأنها ثلجية، كجبل الملح، وكأنها صورة التقطت في أوروبا ولكن من داخل مصر، وكذلك قمم الجبال في سيناء وصحاري مصر، فضلا عن الصور المجاورة لنهر النيل والبحار.





أصبحت حتى مداخل المنازل في نظر الشباب محبي مصر، واجهة للتصوير بجوارها خاصة المنازل ذات الطراز الغربي القديم في مناطق المنيل، أما قصر السكاكيني فهو صاحب النصيب الأكبر من الصور لما يتميز به من طراز غربي مميز.





انطلقت فكرة «#اتصور_كأنك_في_اوروبا» من إحدى المجموعات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تحمل اسم "تجربة المسافر- Traveller Experience"، الذي يضم 1.4 مليون شخص، ووصل عدد الإعجاب والتعليق على كل صورة، إلى عدة آلاف.





عبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عن إعجابهم بالفكرة، التي دفعت الكثير للتراجع عن فكرة السفر للخارج، وقرروا اكتشاف جمال مصر في اكثر من محافظة.