براد بيت يهاجم ترامب خلال حفل توزيع الأوسكار.. فيديو

هاجم الفنان الأمريكي براد بيت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار أمس، الاحد، بعد تصويت مجلس الشيوخ بتبرأة ترامب.



تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان براد بيت، يهاجم فيه مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن صوتوا ضد طلب الديمقراطيين في استدعاء الشهود في محاكمة عزل ترامب، وبالتحديد مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، الذي صرح من قبل بأنه مستعد للشهادة.



سخر الفنان من التمثيلية السخيفة التي قام بها مجلس الشيوخ لتكون النتيجة النهائية براءة ترامب وليس انتصار الحق، وقال "لقد علمت أن لي 45 ثانية اليوم اتحدث فيها وهي مدة أكثر من التي أخذها بولتن".



جديرب الذكر أن، مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي برأ الرئيس الأمريكي ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس.





Brad Pitt gets political with #Oscars acceptance speech, jabs Senate for Trump impeachment acquittal. #Oscars2020 @LeoDiCaprio pic.twitter.com/BTTprA8RX7