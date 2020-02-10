AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

براد بيت يهاجم ترامب خلال حفل توزيع الأوسكار.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:41 م
براد بيت
براد بيت
Advertisements
مريم صليب
هاجم الفنان الأمريكي براد بيت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار أمس، الاحد، بعد تصويت مجلس الشيوخ بتبرأة ترامب.

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان براد بيت، يهاجم فيه مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن صوتوا ضد طلب الديمقراطيين في استدعاء الشهود في محاكمة عزل ترامب، وبالتحديد مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، الذي صرح من قبل بأنه مستعد للشهادة.

سخر الفنان من التمثيلية السخيفة التي قام بها مجلس الشيوخ لتكون النتيجة النهائية براءة ترامب وليس انتصار الحق، وقال "لقد علمت أن لي 45 ثانية اليوم اتحدث فيها وهي مدة أكثر من التي أخذها بولتن".

جديرب الذكر أن، مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي برأ الرئيس الأمريكي ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جون بولتون يغدر بـ ترامب: حسمت أمري بشأن استدعاء مجلس الشيوخ

ظهور مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في شوارع قطر.. فيديو

جون بولتون يظهر في قطر.. ماذا يدور في الخفاء؟

بولتون ينقلب على ترامب.. فضيحة جديدة للرئيس الأمريكي في كتاب مستشاره السابق

محاكمة ترامب.. جون بولتون يقلب الموازين في معركة الشهود

لماذا لم يتحدث وقت إقالته؟.. ترامب يرد على اتهامات جون بولتون

ترشيحاتنا

عاجل | السلطات البريطانية تصف فيروس كورونا بـ "المستجد"

من أول داعية في الإسلام.. صحابي وصفه المؤرخون بأعطر أهل مكة

علاقة 3 سنوات في الحرام.. الشاب المتهم باغتصاب قاصر ميت عقبة يطلب زواجها

تقرير: ارتفاع ضحايا كورنا بالصين إلى ألف حالة وفاة

بعد تفشي كورونا.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور في الصين

ننشر صور وأنواع السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي

بملابس سوداء.. مين أحلى نجلاء بدر واللا منى ممدوح؟

الطرد بسبب الأمانة.. أسترالي يقيل عامليَن سلّما 500 ألف دولار للشرطة بعد العثور عليها