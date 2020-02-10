ارتفاع الإجمالي لـ 144 ألف مستفيد.. تضامن قنا تسلم 4402 فيزا تكافل وكرامة للمواطنين

أعلن حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، اليوم، الاثنين، وصول 4402 بطاقة دعم نقدي جديدة "فيزا" خاصة برنامج تكافل وكرامة خلال شهر فبراير الجاري.





وأشار الباز، إلى أن ذلك يأتى في إطار الجهود التي تبذلها جميع مؤسسات الدولة و7 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.





وأوضح الباز، بأن إجمالي عدد من المستفيدين بالمحافظة قد ارتفع إلى 144 ألفا و541 مستفيدا، منها 96773 حالة خاصة ببرنامج تكافل، بينما بلغ اجمالي عدد المستفيدين ببرنامج كرامة إلى 47768 حالة.





وأضاف الباز، بأنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.





وأشار وكيل وزارة التضامن، إلى أنه تم تسليم بطاقات الدعم النقدي "الفيزا" إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين، لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بجميع مدن المحافظة.





