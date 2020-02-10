AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ارتفاع الإجمالي لـ 144 ألف مستفيد.. تضامن قنا تسلم 4402 فيزا تكافل وكرامة للمواطنين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
أعلن حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، اليوم، الاثنين، وصول 4402 بطاقة دعم نقدي جديدة  "فيزا" خاصة برنامج تكافل وكرامة خلال شهر فبراير الجاري. 

وأشار الباز، إلى أن ذلك يأتى في إطار الجهود التي تبذلها جميع مؤسسات الدولة و7 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الباز، بأن إجمالي عدد من المستفيدين بالمحافظة قد ارتفع إلى 144 ألفا و541 مستفيدا، منها 96773 حالة خاصة ببرنامج تكافل، بينما بلغ اجمالي عدد المستفيدين ببرنامج كرامة إلى 47768 حالة. 

وأضاف الباز، بأنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

وأشار وكيل وزارة التضامن، إلى أنه تم تسليم بطاقات الدعم النقدي "الفيزا" إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين، لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بجميع مدن المحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع 7243 فيزا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في دمياط

محافظ الدقهلية يقرر مساعدات مالية وعلاج على نفقة الدولة للمواطنين

إضافة 13.8 ألف بطاقة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة في قنا

حياة كريمة.. توزيع 43 ألف كارت فيزا على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالشرقية

محافظ القليوبية: تسليم 15 ألف بطاقة تكافل وكرامة لإدارات التضامن..صور

إضافة 1875 بطاقة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة في قنا

ترشيحاتنا

توقف عن استخدمها فورا.. حفاضات الاطفال تحتوي علي مبيد عشبي مسرطن

الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرار بالعفو عن 135 محكوما عليهم

شاهد .. أحمد فلوكس يثير الجدل مع فتاة.. ومتابعون: هنا شيحة أحلى

رمضان جانا.. هل يشارك رمضان صبحي في مباراة السوبر ضد الزمالك ؟

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي

بملابس سوداء.. مين أحلى نجلاء بدر ولا منى ممدوح؟

الطرد بسبب الأمانة.. أسترالي يقيل عامليَن سلّما 500 ألف دولار للشرطة بعد العثور عليها