AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مقالات

كريستيانو رونالدو‎

د.هادي التونسي

د.هادي التونسي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:01 م
لاعب كرة القدم البرتغالي الأشهر ، الذي كسب تعاطف الملايين و هو يخرج مصابا و باكيا من مباراة نهائي كأس اوروبا عام ٢٠١٦ بعد ان كان يأمل ان يكون هداف البطولة التاريخي الأوحد لو أحرز هدفا لفريق دولته ضد فرنسا، و خطف القلوب و هو يحمل كأس الفوز بفرحة غامرة. لكن تلك المناسبة ليست الأولي التي تعلق فيها به مواطنو بلده، الذين عرفوا عنه ان قلبه من ذهب، و أنه ملك القلوب. فمن هو ؟.


كريستيانو رونالدو من مواليد جزيرة ماديرا البرتغالية في المحيط الاطلنطي لأم عملت طباخة و أب جنايني، و بدأ رونالدو تاريخه الكروي و عمره تسع سنوات وسط سخرية زملائه من والده الفقيرالذي تقاضي مبالغ إضافية لقيامه بتنظيف غرف ملابس اللاعبين.

سافر رونالدو و عمره ١١ عاما الي لشبونة حيث اختاره نادي سبورتينج الشهير شبلا في فرق الناشئين، و دفعته وفاة والده السكير و إدمان أخيه للخمر و عمره ١٤ عاما الي الإقلاع عن الخمور نهائيا. و لتألق رونالدو الكروي اشتراه نادي ريال مدريد الإسباني ليصبح ابرز مهاجميه. لكن كيف استطاع رونالدو أن يصل لتلك المكانة كموهوب وإنسان؟.

هي قصة الكفاح؛ التفكير الإيجابي و قوة العزيمة و التفاني و التضحية و الاتقان الذي حول حياة الفقر و المهانة والإدمان المحيط في جزيرة نائية الي بطل قومي في قلوب البرتغاليين و علي شاشات العالم.

رونالدو لم يسحقه الفقر و لم يبع قيمه ليصعد، بل رأي طفولته في نفوس المحتاجين فتجاوزت تبرعاته الأطفال المرضي و رعاية الموهوبين الي التبرع بجائزة الدوري و قدرها ٦٠٠ الف يورو للأمم المتحدة و بمليون ونصف مليون يورو لبناء مدارس في غزة.

يقول رونالدو انه لا انا و لا انت نستطيع تغيير العالم، لكننا معا يمكننا ان نصنع فارقا.

رونالدو قبل ان يكون اللاعب الموهوب الأشهر هو الانسان الأصيل الذي حول فقره الي قوة دافعة مبهرة النتائج، الانسان الذي لم يفقد توازنه و هو يصعد سلم الشهرة و المال و المجد، هو من بقي إنسانا و هو يري نفسه في مذلة المحتاجين في العالم، و في إمكانية ان يصنع من بعضهم ابطالا مثله دون ان ينسي محدودية قدراته علي بلوغ الهدف الأعظم في رفعة البشرية ،بل يضرب مثلا ينادي القادرين ان ينضموا لجهوده.

رونالدو يثبت ان من احتاج هو اكثر من يمكنه ان يعطي، وأن شدة الضغوط يمكن ان تكون اكبر دافع لتجلي قوة العزيمة و صلابة الاستمرارية و ثبات الشخصية.

رونالدو لم يحول الفقر الي طمع، و لا الشهرة الي ذات متضخمة، و لا المجد الي نكران للماضي التعيس، بل تحلي بالكرم و الأثرة و تجاوز الذات، و أصبح أملا للفقراء ،و بقي قريبا من فطرته بتناسق بين الروح و العقل و الجسد ، فأبدع كموهبة و قدوة و ريادة، و سكن قلوب الملايين.

فأينما كنت، و مهما كان عملك، يمكنك ان تصنع الكثير، لو امتلكت روحا شفافة، و قلبا من حرير، و إرادة من صلب، فهكذا فاز رونالدو.


Advertisements

ترشيحاتنا

واتساب يوقف خاصية مهمة على هواتف آيفون وأندرويد

ههريك بوس.. فنانة عربية تحتفل بعيد زواجها مع رقم قياسي من القبلات

عاجل | السلطات البريطانية تصف فيروس كورونا بـ "المستجد"

تعمل لصالح الفيفا على حساب الوطن.. أندية مصر تهاجم لجنة اتحاد الكرة

الذهب يهبط 10.5 جنيه فى الجرام بنهاية تعاملات اليوم

فيما عدا هاتين الحالتين .. فوائد عسل النحل مذهلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

من أجل صورة سيلفي.. زوجان يعرضان حياتهما للخطر خلال العاصفة كيارا.. شاهد

الأختين الحلوين .. ميار ومي الغيطي في إطلالة جديدة بمكياج أسود.. شاهد