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عاجل.. وكالة الأنباء السورية: انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة دمشق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:26 م
انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة دمشق
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فرح علاء الخولي

أعلنت وكالة الأنباء السورية انه حدث انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة دمشق، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.


ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربى سوريا، اليوم الاثنين، إلى 6 قتلى، و 11 مصابا، وقال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن  "6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى "​​​.

 

وتعرضت عفرين السورية فى وقت سابق، لانفجار سيارات مفخخة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بأن السيارة انفجرت على طريق راجو في المدينة . مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة لوجود جرحى بحالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

 

 

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان،أفاد بأن فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة والمخابرات التركية نفذت حملة مداهمات فى منطقة عفرين بريف حلب الشمالى الغربي.

 

وقال المرصد - حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية - إن الفصائل أقدمت على اعتقال 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو فى "المجلس المحلى لعفرين"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

 

وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد باستمرار تلك الفصائل بعملية قطع الأشجار فى عموم منطقة عفرين كناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلى وراجو وجنديرس وذلك فى إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالى عفرين وممتلكاتهم.


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