الهلال السعودي يتقدم على بطل إيران في الشوط الأول بدوري أبطال آسيا

انتهت منذ دقائق أحداث الشوط الأول من مباراة فريق الهلال السعودي في مواجهة فريق بايديه الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.





وشهد الشوط الأول من المباراة حالة من الركود والهدوء التام في أداء الفريقين، ليرتفع استحواذ وأداء لاعبي الفريق السعودي، بفرض السيطرة علي ملعب الخصم، محاولين الوصول الي المرمي للتهديف الباكر لاقتناص أولى نقاط المباراة لصالحه.





ولكن دفاع بايديه الإيراني ظل متحفظًا بصلابته إلى آخر دقيقة من عمر الشوط الأول للمباراة بالدقيقة 45، حيث نجح اللاعب “أندريه كاريلو” بمساعدة اللاعب “الدوسري” في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 45.



