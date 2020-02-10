نشأت الديهي: مسعد أبو فجر خاين وعميل وعلى صلة وثيقة بالإرهابيين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الناشط السيناوي، مسعد أبو فجر، نشر تغريده عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلال: "تفجير كمين الجورة، ومن ثم فلتجهز الجورة روحها للرحيل"، وذلك تعقيبًا على استهداف إرهابيين لكمين في سيناء.





واتهم الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، مسعد أبو فجر بأنه يعرف من قام بهذه الجريمة وعلى صلة وثيقة به؛ لنشره هذه التغريدة بالتزامن مع وقوع التفجير.





وتابع الديهي، أن مسعد أبو فجر خائن عميل، وعلى صلة وثيقة بالجماعات الإرهابية التكفيرية في سيناء، وهو شخص فاجر يغرد في نفس الوقت مع فضائية "الجزيرة" التي تذيع عمليات إرهابية حتى قبل حدوثها بسبب التنسيق بينها وبين الإرهابيين.





وهاجم نشأت الديهي، المرتزقة في فضائية "الجزيرة" بدءًا من تميم وحتى أصغر ساعي بها؛ لوصفها ضحايا الجيش المصري بالقتلى، قائلًا: "دول شهداء وليسوا قتلة، دول مش متمردين، وهذه السقطات المهنية غير مقبولة".



