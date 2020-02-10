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تعليم

المحرصاوي يثمن جهود أبطال القوات المسلحة والشرطة في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:59 م
رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر
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قســـم التعليــــم
ثمن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جهود أبطالنا ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة إثر إحباطهم لهجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء. 


وأشاد المحرصاوي، في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة، بعزيمة وإصرار قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية على استكمال معركة الكرامة  والقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. 


وأكد المحرصاوي دعم جامعة الأزهر لكل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أن هذه التنظيمات ما هي إلا جماعات ضالة مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، داعيا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليها.


وتقدم رئيس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء الواجب الوطني من أبطال القوات المسلحة والشرطة، سائلًا الله - تعالى- أن یتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، وأن یمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
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