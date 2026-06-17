الصين تتعهد بتقديم جولة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى إفريقيا لمواجهة إيبولا

تعهدت الصين بتقديم جولة جديدة من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قارة إفريقيا لمواجهة تفشي مرض الإيبولا.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي "تانج ينج" - اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الصين بصدد تقديم جولة جديدة من المساعدات الإنسانية الطارئة لقارة إفريقيا لمواجهة تفشي مرض الإيبولا حاليا في بعض المناطق والدول الإفريقية.

وأشارت "تانج" إلى أنه بالإضافة لجولات المساعدات السابقة التي قدمتها الصين إلى إفريقيا، تشمل الجولة الجديدة من المساعدات الإنسانية الطارئة دعما مستمرا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودفعة من الإمدادات الخاصة بالوقاية من الوباء والسيطرة عليه إلى أوغندا، وتقديم دعم مستمر لتمكين المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أداء دورها على أكمل وجه، وذلك بهدف المساعدة على القضاء على الوباء بأقرب وقت ممكن.