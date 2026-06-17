بابا الفاتيكان: الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مشجعة نحو الأمن والاستقرار

رحب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وأن يدعم مسارات الحوار والتعاون بين الشعوب، داعيا في الوقت نفسه إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحث بابا الفاتيكان - خلال لقائه العام الأسبوعي، اليوم الأربعاء- أمريكا وإيران على مواصلة مسار الحوار والتعاون، في وقت تستعد فيه الدولتان لتوقيع مذكرة تفاهم، يوم الجمعة المقبل بعد نحو أربعة أشهر من الحرب.

وقال البابا: " أرحب بارتياح بالتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، باعتباره نتيجة مشجعة لعمل دؤوب من الحوار والمفاوضات"، معربا عن شكره للدول التي لعبت دور الوساطة وساهمت في تسهيل مفاوضات السلام.

وفي الشأن الأوكراني، عبر البابا عن أسفه لتزايد أعداد الضحايا، قائلاَ: إن"هناك العديد من الضحايا الأبرياء، وعمال الإنقاذ الذين قُتلوا، والكنائس والمواقع التراثية والثقافية التي دمرتها النيران"، مؤكدا تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين وكل من يواصلون خدمة الآخرين وسط أعمال العنف، داعيًا إلى الصلاة من أجل إنهاء الحرب.