أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

في بعض الأحيان، قد ينتج اضطراب المعدة عن خلل في التوازن البكتيري، وهو خلل في نوع أو عدد البكتريا الموجودة في أمعائك.



ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وهي البكتيريا المفيدة للأمعاء، في استعادة هذا التوازن وتقليل أعراض مثل الغازات والانتفاخ واضطراب حركة الأمعاء.







ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك وتدعم صحة الجهاز الهضمي:



-الزبادى: أظهرت عدة دراسات أن تناول الزبادي الذي يحتوي على بكتيريا حية ونشطة قد يساعد في تخفيف الإمساك والإسهال.



-اللبن الرائب: قد يساعد اللبن الرائب في تقليل الإسهال المرتبط باستخدام المضادات الحيوية، كما يمكن أن يساهم في تخفيف الإمساك.



-الكفير: أظهرت الدراسات أن شرب كوبين (500 مل) من الكفير يوميًا لمدة شهر قد يساعد الأشخاص المصابين بالإمساك المزمن على تحسين انتظام حركة الأمعاء.



-أطعمة أخرى غنية بالبروبيوتيك: مثل مخلل الملفوف، والكيمتشي، والكومبوتشا، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد تأثيرها الدقيق على صحة الأمعاء.

المصدر ديلي ميديكال