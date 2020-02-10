صوت حسن شاكوش ينال استحسان أحمد موسى على الهواء

قال المطرب حسن شاكوش، إن أغنية بنت الجيران تكلف إنتاجها 15 ألف جنيه فقط، موضحا أنها لم تستغرق إلا 3 أيام فقط.





وأكد شاكوش، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه سعيد بإشادة الفنان هاني شاكر بصوته، مؤكدا أنه تربى على صوته حسب وصية من والده المرحوم.





وأشار شاكوش، أنه تم حذف جزء من مهرجان بنت الجيران لاحتوائه على كلمات مبتذلة حسب نصيحة من الفنان الكبير هاني شاكر، لافتا أن المهرجان يحكي قصة حب مر بها أغلب الشباب المصريين.





وطلب موسى من شاكوش، غناء بيت الجيران على الهواء؛ وبعد غناء مقطع منها نال شاكوش استحسان أحمد موسى على الهواء .