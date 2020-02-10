إفطار رمضان والجماع معا.. هل لهما كفارة أم كفارتان؟ .. عالم أزهري يجيب

ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر السابق يقول السائل : " أفطر في رمضان بالأكل ثم حدث جماع.. هل عليه كفارة ام كفارتان " ؟ .









رد الشيخ عبد الحميد قائلا:" اتفق العلماء على أن من أفطر في نهار رمضان بالجماع عليه الكفارة ، واختلفوا فيمن أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن عليه الكفارة أيضًا ، وذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أنه لا كفارة عليه .





وتابع : لكن هذا فيمن أفطر بغير الجماع ثم لم يجامع في ذلك اليوم ، أما من أفطر بغير الجماع ثم جامع في ذلك اليوم فذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله) إلى أنه تجب عليه الكفارة .





وأوضح ان هذا القول هو الذي لا ينبغي أن يفتى بغيره ، ويدل على صحته أمور :





1- أن من أفطر في رمضان بدون عذر سواء أفطر بالأكل أو الشرب أو غير ذلك ، وجب عليه الإمساك ، فإذا جامع فقد جامع في يوم يلزمه إمساكه، فتجب عليه الكفارة ، كما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه ، ويمسك عن محظورات الإحرام، فإذا أتى شيئًا منها كان عليه ما عليه في الإحرام الصحيح .





2- أن هذا عاصٍ بفطره أولًا ، ثم عصى مرة أخرى بالجماع ، فصار عاصيًا مرتين ، فكانت الكفارة عليه أوكد .





3- أنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا صار ذريعة إلى ألا يكفر أحد، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ، ثم يجامع ، بل ذلك أعون له على مقصوده .





فكيف يكون جماعه قبل الغداء فيه الكفارة ، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها لا كفارة عليه ! فهذا شنيع في الشريعة لا تأتي بمثله ، فإنه استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ .





هل يجوز للحامل إخراج كفارة بدلا من قضاء أيام رمضان؟





قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.



واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.



