فايلر يقترب من رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي

اقترب رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق رقم قياسي مع القلعة الحمراء بعد وصوله الي 14 فوزا متتالي في الدوري الدوري الممتاز.





وحقق السويسري رينيه فايلر الفوز الرابع عشر على التوالي بفوزه على فريق طلائع الجيش بثلاثة اهداف دون رد في اطار الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري الممتاز.





ويتبقى لـ فايلر ثلاث مباريات لكسر رقم البرتغالي مانويل جوزيه مع النادي الأهلي بـ 17 مباراة فوز متتالي خلال موسم 2004-2005.



