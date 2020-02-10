رد فعل عنيف من سيد عبد الحفيظ على قرار إيقافه .. فيديو

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن غضبه من العقوبة التي تلقاها من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم وإيقافه مباراة واحدة مع تغريمه بعد المباراة الماضية ضد بيراميدز في الدوري المصري.





وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد مباراة طلائع الجيش: "حزين جدا ولا أعرف ما أقوله، كُتب أن سبب إيقافي هو أحداث بيراميدز التي ليس لي علاقة بها، أريد معرفة حيثيات القرار".





وأضاف: "أساس النجاح في أي مكان هو عدم التربص بهيئة أو شخص، هل المسابقة تربطها لولائح وقوانين أم توازنات وأهواء؟، لو كان هناك تربص فأنتم لا تصلحون للإدارة".





وأوضح: "ماذا فعلت حتى يتم إيقافي؟ لو كنت تجاوزت في حق الحكم لقام بطردي، وقمت بعد المباراة بمصافحة لاعبي بيراميدز ولم يكن هناك أي شيء، لم يكن لي أي علاقة بـ(أحداث بيراميدز) التي نشبت بين الفريق والحكم".





وأكمل غاضبا: "هل اللائحة تنص على أن من يحصل على بطاقة صفراء يتم إيقافه ويتم تغريمه 50 ألف جنيه، على أي أساس يتم إصدار تلك العقوبة وما علاقة الأهلي بأحداث بيراميدز؟".





وتابع: "لو كان السبب احتفالي بهدف هل يجوز تغريمي 50 ألف جنيه؟ هذا ليس عدلا، كل ما قلته لإبراهيم نور الدين خلال المباراة هو (بلاش صفارة كتير عايزين نلعب كورة)، فمنحني إنذارًا".





وأكمل: "(أنت عايز تنرفزنا؟) لا أصدق أن السبب هو أحداث بيراميدز، لم نتحدث أبدا عن التحكيم ونسانده دائما ولا نعلق على القرارات التحكيمية الخاطئة أو ضربات الجزاء التي لا تُحتسب لنا".