حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد مغتصبي أملاك الدولة.. ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى بالعاصمة إلى 142 ألف متر.. وإزالة 69 تعديًا وفصل المرافق عن 5 حالات في كفر الشيخ

- ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى بالعاصمة إلى 142 ألف م2

- إزالة 69 تعديًا وفصل المرافق عن 5 حالات في كفر الشيخ

- إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة بحي غرب شبرا الخيمة في القليوبية

- إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الواسطى في بني سويف



















تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات،تنفيذ حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة. تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات،تنفيذ حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.





و صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت أمس من استرداد 27500 م2 ناتج تنفيذ 13 قرار إزالة بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والتبين، ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 142 ألف م2.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار الحملات يوميا والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على أراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.





وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعداد تقارير متابعة يومية بما يتم على أرض الواقع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.





وأكد محافظ القاهرة أن جميع أعمال إزالة التعديات تأتي وفقًا لضوابط محددة وفي الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى كتلك التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها والحالات التي قُدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين.





وأضاف محافظ القاهرة أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة 15، تقوم اللجان المختصة بالمحافظة بإجراءاتها للتقنين للجادين، وتسليم العقود، واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لجميع الحالات التي تتوافر لها الشروط.





فيما واصلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، اليوم، تنفيذ حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.





ونجحت الحملة، في اليوم الثامن، في تنفيذ 22 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 1135 مترًا مربعًا بمركز ومدينة كفر الشيخ، و تنفيذ 47 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 2164 مترًا مربعًا بمركز ومدينة بيلا، وإزالة قرار أرض زراعية خاصة بمساحة فدانين و 15 قيراطًا و15 سهمًا.



