حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد مغتصبي أملاك الدولة.. ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى بالعاصمة إلى 142 ألف متر.. وإزالة 69 تعديًا وفصل المرافق عن 5 حالات في كفر الشيخ

- ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى بالعاصمة إلى 142 ألف م2
- إزالة 69 تعديًا وفصل المرافق عن 5 حالات في كفر الشيخ
- إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة بحي غرب شبرا الخيمة في القليوبية
- إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الواسطى في بني سويف
تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات،تنفيذ حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
وصرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت أمس من استرداد 27500 م2 ناتج تنفيذ 13 قرار إزالة بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والتبين، ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 142 ألف م2.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار الحملات يوميا والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على أراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعداد تقارير متابعة يومية بما يتم على أرض الواقع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أن جميع أعمال إزالة التعديات تأتي وفقًا لضوابط محددة وفي الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى كتلك التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها والحالات التي قُدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين.
وأضاف محافظ القاهرة أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة 15، تقوم اللجان المختصة بالمحافظة بإجراءاتها للتقنين للجادين، وتسليم العقود، واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لجميع الحالات التي تتوافر لها الشروط.
فيما واصلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، اليوم، تنفيذ حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.
ونجحت الحملة، في اليوم الثامن، في تنفيذ 22 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 1135 مترًا مربعًا بمركز ومدينة كفر الشيخ، و تنفيذ 47 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 2164 مترًا مربعًا بمركز ومدينة بيلا، وإزالة قرار أرض زراعية خاصة بمساحة فدانين و 15 قيراطًا و15 سهمًا.
وقامت الحملة بفصل مرافق لـ 10 حالات لتقاعسهم في إنهاء اجراءات التقنين وتنفيذ 5 حالات إخلاءً إداريًا، خلال اليوم الثامن على التوالي بالموجة الـ 15 بمركزي كفر الشيخ وبيلا.
جاءت هذه الحملة تحت إشراف اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء أيمن لقيه، نائب مدير الأمن.
كما شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 50 حالة على أملاك الدولة وحرم الري كما تم إزالة عدد كبير من الكافتريات المخالفة المقامة على حرم ترعة الشرقاوية بمنطقة حوض العمدة.
وأكد المحافظ خلال الجولة مراجعة كافة التراخيص للكافتريات المخالفة والتنبيه على عدم إقامة أي إشغالات تتسبب في عرقلة حركة المرور أو تشويه المظهر الجمالي للشارع مشددا بأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتغليظ العقوبة لأي مواطن يتعدى على أملاك الدولة، أو يتسبب في إشغال الطريق العام، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفات أو أي مشكلة يتضرر منها المواطن مطالبا الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لضبط المخالفين وتحقيق الردع العام.
وأضاف الهجان أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجها الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها لإجراءات التقنين والتصالح وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات مشددا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المعتدين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، الذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلا "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب".
وأكد المحافظ أنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين للقانون واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها وإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معاني وأركان الدولة القوية والحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.
بينما تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية ، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى"اليوم الاثنين"، برئاسة عادل ضيف الله، بإزالة عدد 10 حالات تعد على أرض زراعية بزمام قرية ونا القس التابعة لمجلس قروي انفسط،وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .
وشدد المحافظ على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع المراكز والقرى بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتفيذية المعنية،للحفاظ على الرقعة الزراعية،التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية .
من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية بأعمال صيانة لكشافات الإنارة بمدينة الواسطى وعلى الطريق الزراعي بنطاق قرية الميمون، إضافة إلى تمهيد وتسوية شوارع ومداخل قرية الوحدة المحلية بالميمون والوحدة المحلية لقمن العروس، علاوة على متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة والوحدات القروية وتوابعها ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي .