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اقتصاد

اليوم.. انقطاع المياه في الخليفة المأمون بسبب أعمال الصيانة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:05 ص
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظرًا لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون، الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع).

وذلك  أعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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