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توك شو

لعبة حلوة.. تامر أمين ينفعل على أشرف زكي لهذا السبب.. شاهد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:55 م
تامر أمين
تامر أمين
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محمد حليم قنديل
انفعل الإعلامي تامر أمين على الدكتور أشرف زكي بسبب الفنانين والنجوم الذين لم يحضروا عزاء نادية لطفى خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، قائلا "لعبة حلوة بجد أنك تدافع عنهم".

وأضاف تامر أمين "حتى لو كانوا مشغولين بماراثون رمضان كان يغيبوا اليوم دا ويرحوا العزا أو المخرج يقول مفيش تصوير النهاردة ويلا كلكم على عزا الفنانة نادية لطفي".

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نجوم الفن الشباب غابوا عن حضور عزاء الفنانة نادية لطفي.

وعلق الدكتور أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، على غياب نجوم الفن الشباب عن حضور العزاء بسبب ماراثون رمضان المقبل، مضيفا أن هناك بعض الفنانين يشعرون بالخجل من ذلك.

وتابع الدكتور أشرف زكي، أنه متفق تماما أن هناك غيابا تاما للفنانين الشباب فى عزاء الفنانة نادية لطفى، مضيفا أنه يوجه العتاب لهم من خلال برنامج "آخر النهار".
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