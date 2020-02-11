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أخبار العالم

لمواجهة فيروس كورونا.. إجراء جديد من الصحة العالمية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال فريق من الخبراء الدوليين من أجل مساعدة الصين، في إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد

وأثار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مخاوف بشأن انتشار المرض بين الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ سفر إلى الصين.

كما حددت المنظمة 168 مختبرًا حول العالم بالتكنولوجيا المناسبة لتشخيص المرض وأرسلت مجموعات تشخيصية إلى العديد من البلدان ، بما في ذلك كوت ديفوار وكينيا والمغرب وزامبيا وتونس وإثيوبيا ومصر. 

وكشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1013 حالة، فيما أكد مسئولي مقاطعة هوبي الصينية وفاة 103 حالات جديدة بسبب تفشي الفيروس. 

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتلاشى أزمة فيروس كورونا بحلول شهر أبريل، وفقا لوكالة "فرانس برس".
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