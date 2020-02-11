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أخبار العالم

يتخطى 1000.. ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1013 حالة، فيما أكد مسئولي مقاطعة هوبي الصينية وفاة 103 حالات جديدة بسبب تفشي الفيروس. 

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتلاشى أزمة فيروس كورونا بحلول شهر أبريل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت لجنة الصحة الوطنية فى تحديثها اليوم لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 37 ألفًا و198 شخصًا فى الصين القارية.

وقررت السلطات الفرنسية فرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إليها من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك مع انتشار فيروس كورونا القاتل في العديد من الدول حول العالم.
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