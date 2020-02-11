مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، 11-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بطولة دوري أبطال آسيا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، 11-2-2020، في التقرير التالي..
الدوري المصري:
المقاولون العرب X بيراميدز - 07:30 مساءً - أون سبورت
دوري أبطال آسيا
سباهان اصفهان الإيراني X العين الإماراتي - 04:50 مساءً - بي إن سبورتس 5/ الكأس 8
الشارقة الإماراتي X التعاون السعودي - 04:55 مساءً - بي إن سبورتس 4/ الكأس 7
النصر السعودي X السد القطري - 05:15 مساءً - بي إن سبورتس 1/ الكأس 3
الدحيل القطري X بیرسبولیس الإيراني - 05:15 مساءً - بي إن سبورتس 2/ الكأس 6