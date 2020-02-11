AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:01 ص
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الثلاثاء، 11-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بطولة دوري أبطال آسيا.


ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، 11-2-2020، في التقرير التالي..

الدوري المصري:

المقاولون العرب X بيراميدز - 07:30 مساءً - أون سبورت


دوري أبطال آسيا
سباهان اصفهان الإيراني  X العين الإماراتي - 04:50 مساءً - بي إن سبورتس 5/ الكأس 8

الشارقة الإماراتي X التعاون السعودي - 04:55 مساءً - بي إن سبورتس 4/ الكأس 7

النصر السعودي X  السد القطري  - 05:15 مساءً  - بي إن سبورتس 1/ الكأس 3

الدحيل القطري  X بیرسبولیس الإيراني - 05:15 مساءً - بي إن سبورتس 2/ الكأس 6
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي في مجموعة سهلة نسبيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 والقنوات الناقلة

أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 18-12-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سامية الطرابلسي تشعل السوشيال بفستان قصير

تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف والظهر.. فيديو

أنت وحظك.. عيد حب مميز وفركشة لأصحاب هذه الأبراج

حدث ليلا.. مرتضى منصور يحذر اللاعبين.. ارتفاع ضحايا كورونا.. ألمانيا تحذر العالم من فيروس جديد.. كهربا غاضب في الأهلي

حقيقة العلاج بالقرآن.. الإفتاء ترد.. فيديو

مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان