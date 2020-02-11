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رياضة

أجايي: هدفنا التتويج بدوري الأبطال.. وسعادتي بفوز الأهلي أكبر من تسجيل الأهداف

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته بالفوز الذي تحقق أمس على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز، مؤكدا أن الفريق لديه أهداف كبيرة يسعى لتحقيقها هذا الموسم؛ على رأسها حسم اللقب المحلي مبكرا، والفوز بلقب دوري الأبطال الإفريقي.

وقال أجايي: «هدفنا الفوز في كل مباراة نخوضها محليا وإفريقيا، وهذا ما يتحقق بمجهود الجهاز الفني واللاعبين، والتركيز العالي من الجميع في كل مباراة».

وعن هدفه في مباراة الأمس قال: «أكون سعيدا بكل هدف يسجله الفريق وليست أهدافي فقط، فكل هدف يسجله الفريق هو نتاج مجهود جماعي من الجميع، ويقربنا لهدف نسعى كلنا من أجله وهو الفوز بالثلاث نقاط ».

وأضاف: «لدينا تطلعات كبيرة هذا الموسم نتمنى تحقيقها بحسم لقب الدوري مبكرا وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، ونحن نركز في كل مباراة على حدة لتحقيق الأهداف المطلوبة».

يذكر أن الأهلي فاز على فريق طلائع الجيش أمس الاثنين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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