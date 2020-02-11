قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك الترجي:





ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك عبر قناتي الدوري والكأس القطرية " المفتوحة على قمر نايل سات"، بتعليق أحمد الطيب، وبي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.





الزمالك ضد الترجي:





ويسعى الزمالك لتعويض نتائجه السيئة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على الترجي وإحراز لقب السوبر الأفريقي.





وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.





على الجانب الآخر، يطمح فريق الترجي، المتوج بأخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تعويض خسارته للسوبر الأفريقي الموسم الماضي أمام الرجاء، بتحقيق الفوز على الزمالك.





ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.





قائمة الزمالك لمواجهة الترجي:





حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمود عبدالرحيم " جنش "

خط الدفاع : حازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وعبدالله جمعة .

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وإسلام جابر ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو .

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ومصطفى محمد





قائمة الترجي:





معز بن شريفية - محمد علي بن حمودة - كوامي بونسو - محمد علي اليعقوبي - بلال بن ساحة - إبراهيم واتارا - حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي - خليل شمام - فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث - رامي الجريدي - سامح الدربالي - إلياس شيتي - إيهاب المباركي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان - عبد القادر بدران.

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، الجمعة المقبلة، في تمام السادسة مساء، في كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.