البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 16184 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل مستوى 1275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1396 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 574 نقطة.