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أخبار العالم

تعديل وزاري مرتقب في بريطانيا.. تفاصيل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:11 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه من المتوقع أن يجري الأخير تعديلا وزاريا الخميس المقبل.

ووفقًا لوكالة "رويترز" البريطانية، كان من المتوقع أن يكون هذا التعديل الوزاري منذ أسابيع، حيث من المرجح أن يتم إقالة العديد من الشخصيات البارزة من منصبها في الحكومة البريطانية.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجديد يوم الجمعة المقبل.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي مضت فيه بريطانيا قدما وحققت حلمها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من 3 أعوام من النضال.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قالت في وقت سابق، إن رئيس الوزراء البريطاني أصبح يتمتع الآن بالسلطة اللازمة لفرض رؤيته وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، بعد تحقيق أكبر فوز لحزبه المحافظ منذ عهد مارجريت تاتشر قبل 32 عامًا.
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