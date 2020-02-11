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تكنولوجيا

موقع سخيف .. إيلون ماسك يشارك في هاشتاج امسحوا الفيسبوك

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:58 م
إيلون ماسك يشارك
إيلون ماسك يشارك في هاشتاج امسحوا الفيسبوك
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ندى على
ذكرت شبكة  CNBC الأمريكية أن رجل الأعمال الأمريكى، والمدير التنفيذى لشركتى  تسلا وSpaceX ، إيلون ماسك، وصف في تغريدة له على تويتر أن "فيسبوك" بانه موقع سخيف.   
 
وفي استجابة لتغريدة الممثل والمخرج الإنجليزى ساشا بارون كوهين التى دعا فيها إلى مسح تطبيق فيسبوك، قام إيلون ماسك بإعادة التغريدة وكتب فيها امسحوا الفيسبوك لأنه سخيف، وكتب التغريدة تحت هاشتاج DeleteFacebook# أى امسحوا الفيسبوك. 

وبالرغم من أن ماسك نشط طوال الوقت على موقع تويتر، إلا إنه قليل الإعجاب بفيسبوك، وفي مارس 2018 قام ماسك بمسح صفحتى شركة تسلا وSpaceX من على فيسبوك مبررا أنه لم يكن يدرك أن لشركتيه صفحات على فيسبوك. 

وأضاف ماسك أن الأمر لا علاقة له بالسياسة و قال " إننى لا أحب فيسبوك، إنه يشعرنى بالتوتر والضيق، إنى آسف". 

ومؤخرا وصف ماسك تطبيق واتساب WhatsApp بالجهاز القابل للاختراق، كما قد قام بحذف حسابه من على موقع انستجرام المملوك هو و واتساب لشركة فيسبوك. 

وفي وقت سابق دعا ستيفن غاري وزنياك المؤسس الشريك لشركة أبل مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بعدم استخدام فيسبوك. 


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