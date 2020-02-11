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أخبار البلد

إقبال عائلي في الانتخابات التكميلية بلجنة القصبجي بالمنيب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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عبدالرحمن عبدالحليم و محمد الاسكندراني
شهدت العملية الانتخابية بلجنة نادي القصبجي بالجيزة قدوم عائلة بكامل أفرادها سيدات وأطفال وشباب إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم حيث قاموا بالاستعلام عن أرقام اللجان من خلال الشباب المتواجدين في محيط اللجنة بجهاز لاب توب للتسهيل على الناخبين عملية التصويت. 

وقد فتحت اللجان أبوابها بعد فترة الراحة التي حصل عليها الضباط والمستشارون المكلفون بتأمين ومراقبة العملية الانتخابية.

يذكر أن لجنة القصبجي تضم 5 لجان فرعية وهي 65 و 66 و67 و68 و69. 

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؛ في دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بالمحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة.

ويخوض الانتخابات التكميلية رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون النيابية ومرشح الحزب، ورمزه  "القلم" رقم 4.
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