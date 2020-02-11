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حوادث

استخدموا السيانيد السام.. ضبط صيادين وراء نفوق كمية من الأسماك بنهر النيل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، فى ضبط المتسبب نفوق الأسماك بنهر النيل باستخدام السيانيد والبحث عن آخر، ومصادرة 3 قوارب صيد بنطاق محافظة القليوبية.

رصدت الاجهزة الامنية، وجود أسماك نافقة بمجرى نهر النيل فرع دمياط بمدينة بنها بالقليوبية وما تبين وجود كمية من الأسماك النافقة ذات الأحجام الصغيرة خلف مأخذ محطة مياه دجوى دائرة مركز بنها.

وتم أخذ عينات من تلك الأسماك بمعرفة مفتش الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنها لفحصها وتحليلها والوقوف على أسباب نفوقها .

وبمتابعة الجهات الفنية ونتائج تحاليل فحص العينات تبين إرتفاع نسبة السيانيد عن النسبة المعتاد وجودها بنهر النيل بنسبة صغيرة.

وتوصلت جهود مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبى الواقعة صيادين "شقيقين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز الباجور بالمنوفية"  .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى المنوفية والقليوبية أسفرت عن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز بنها بالقليوبية.

 كما تم بإرشاده ضبط 3 قوارب صيد خاصة بهما غير مرخصة مخبأة داخل أحد الأخوار المائية بالبر الشرقى للجزيرة الشرقية بدائرة مركز الباجوروتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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