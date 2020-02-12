فيديوجراف.. لفتة إنسانية من تامر حسني

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن انضمامه إلى مبادرة دنيا صلاح عبدالله لمساعدة المحتاجين ورسم البسمة عبر شفاههم.
وعلق تامر حسنى على صورة مع مواطن بسيط قائلاً: "تضامنًا مع فكرة دنيا صلاح عبدالله، اختار حد متعرفوش من أهالينا المحتاجين، وانزل شوف طلباته وأفرحه باللي تقدر عليه، واتصور معاه وهو مبتسم".
ويعرض حاليا للفنان تامر حسنى فيلم "الفلوس" الذى يشاركه البطولة فيه زينة وخالد الصاوى وإخراج سعيد الماروق.
لمزيد من التفاصيل حول الفنان تامر حسنى وانضمامة مع مبادرة دنيا صلاح عبد الله تابعوا الفيديوجراف التالى.