محافظ الدقهلية يشارك فريق المنصورة فرحته بفوزه على غزل المحلة

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء وللمرة الرابعة فرحة فريق نادي المنصورة لفوزه في مباراة اليوم على فريق نادي غزل المحلة وتعالت هتافات الجماهير " يا مختار يا وش السعد" وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان صحيًا ورياضيا وفي مقدمتهم الشباب والاهتمام بالرياضة والرياضيين.





فيما حضر المباراه المهندس حاتم المير رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .





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وأكد محافظ الدقهلية مشاركته فريق المنصورة كافة مباريته علي أرض المحافظة وعلى دعمه المتواصل حتي يصعد الفريق الي الدوري الممتاز ( أ ) ويعود اسم المنصورة مرة أخري منافسا في كافة المحافل الرياضية.





وأشار مختار إلى أن الفوز يحتاج الي عزيمة وإصرار والنجاح يحتاج الي اجتهاد ومواصلة التدريب والتمرين ليلا ونهارًا وتكاتف الفريق وحرصه علي تشريف ناديه ومحافظته هما سر دعمي له ومساندته.



