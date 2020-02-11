عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان حتى يوم 23 فبراير

قرر د على عبد العال رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان ليوم 23 فبراير الجاري بعدما وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية و على قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2020 بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، الموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية التمويل الأول الموقعة بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.