صدمة لبرشلونة.. غياب عثمان ديمبلي عن الفريق 6 أشهر





ونشر نادي برشلونة بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه غياب ديمبلي 6 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق، وإجرائه لجراحة على مستوى الركبة، لإصابته في عضلة الهامسترينج في قدمه اليمنى.





وتمنى برشلونة السلامة لديمبلي وسرعة الشفاء، وأن يكون قويًا وشجاعًا في الفترة القادمة.





يذكر أن ديمبلي قد غاب عن الفريق منذ قدومه من نادي بروسيا دورتموند الألماني صيف عام 2017، مقابل 125 مليون يورو.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، انتهاء موسم لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق الأول لكرة القدم، وغيابه عن الفريق لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.