AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة لبرشلونة.. غياب عثمان ديمبلي عن الفريق 6 أشهر

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:02 م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، انتهاء موسم لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق الأول لكرة القدم، وغيابه عن الفريق لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.

ونشر نادي برشلونة بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه غياب ديمبلي 6 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق، وإجرائه لجراحة على مستوى الركبة، لإصابته في عضلة الهامسترينج في قدمه اليمنى.

وتمنى برشلونة السلامة لديمبلي وسرعة الشفاء، وأن يكون قويًا وشجاعًا في الفترة القادمة.

يذكر أن ديمبلي قد غاب عن الفريق منذ قدومه من نادي بروسيا دورتموند الألماني صيف عام 2017، مقابل 125 مليون يورو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز الضحايا جريزمان..الدخول في عباءة ميسي عرض مستمر

حصاد العقد.. ريال مدريد يفرض أحكامه في أوروبا.. ومصير مجهول بعد رحيل رونالدو

نجم برشلونة يثير الشكوك حول انتقاله إلى صفوف ليفربول

كلوب مُصرّ على التعاقد مع نجم برشلونة لمنافسة محمد صلاح.. تفاصيل

صدمة جديدة للأهلي .. تطورات في إصابة حمدي فتحي

بعد إصابة سواريز.. برشلونة يراقب مهاجم أوساسونا

ترشيحاتنا

أول رد من الطيار المفصول على فيديو محمد رمضان المحذوف.. فيديو

أزمة عنيفة تهدد مباراتي الأهلي وصن داونز والزمالك والترجي

ابنة المنيا .. ياسمين رمضان المولودة رقم 100 مليون في تعداد مصر

مين الأحلى.. الموديل الأصلي لفستان الكوفرتة أم ناهد السباعي

أزمة فنية بالنادي المصري قبل مواجهة الأهلي فى الدوري

خلال الشتاء.. أسرع وأسهل طريقة لغسيل البطاطين بدون مياه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور