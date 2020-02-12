AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:00 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
Advertisements
محمد زهير
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حكمها على المتهمين في "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".
اقرأ أيضًا :
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم، بسكرتارية وائل عبد المقصود.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات، والمتهم الثانى في القضية يدعى على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل أمين خزينة قطاع الاستثمار العقارى بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الآوقاف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.

وجاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسى المحامى العام الاول لنيابة الآموال العامة العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم، بصفته موظفا عامًا (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.

كما استغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يحيل قضية الاستيلاء على أموال مصر للتأمين للجنايات

اليوم.. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الأوقاف لـ 7 أبريل

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. عادة يومية تحميك من الإصابة بـ كورونا أو أي فيروس معدي

أخبار الفن.. الفيديو المحذوف لمحمد رمضان.. أسباب سقوط هنيدي أرضا.. وأحمد فهمي مع بومة

وزير الرياضة يوافق على دعم الأهلي لـ مؤمن زكريا .. اعرف التفاصيل

جمال الغندور يكشف جنسيات حكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

شاب وفتاة يؤديان وصلة رقص وغناء في أحد المساجد بـ عمان.. فيديو

لسبب تافه.. سيدة أربعينية تنهي حياة جارها بطريقة بشعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور