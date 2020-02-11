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أحمد موسى يعرض فيديو لـ مؤيدي هشام بدوي وهم يحشدون المواطنين مقابل مبالغ مالية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى، فيديو يرصد  حشد المواطنين داخل ميكروباصات للتصويت للمرشح هشام بدوي مقابل مبالغ مالية.


وظهر خلال الفيديو الذى عرضه الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"قيل لأهالى الجيزة روحوا انتخبوا على شكل مجموعات داخل ميكروباصات خاصة بالمرشح هشام بدوي  ومن ثم يتوجهون للمقر الانتخابي، معقبا:"مش عارف ليه يروحوا المقر بعد التصويت".


وظهر خلال الفيديو "بعض الاهالى البسطاء وهم يقولون قالولنا روحوا انتخبوا هشام وبعدها توجهوا للمقر".


وأشار الإعلامى أحمد موسى إلى أن اليوم الأول من الانتخابات التكميلية شهد إقبالا كثيفا من كافة الفئات لدعم رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

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