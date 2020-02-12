أحمد موسى يتأثر على الهواء بعد بكاء الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.. شاهد

تأثر الإعلامى أحمد موسى، على الهواء بعد بكاء الكابتن طيار أشرف أبو اليسر الموقوف عن الخدمة بسبب الفيديو الذى عرضه الفنان محمد رمضان.





وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "فيه ظلم وقع على هذا الرجل فهو يعيش لحظات قهر هذه الأيام أتمنى من وزارة الطيران مُراعاة ظروفه وتخفيف العقوبة المُوقعة عليه".





وقال "أبو اليسر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «أفتخر بتاريخي في القوات الجوية منذ كنت في عامي الثالث عشر»، مُردفًا «ما موقفي حينما يأتي ابني صاحب العشر سنوات ويقوللي يا بابا أنت اتطردت من الشغل».





وتابع: «لم أطلب أموالاً من محمد رمضان كما ادّعي، هل لو منحني هذا المبلغ في يدي سيعوضني عن فصلي من العمل بعد تاريخي الطويل في القوات الجوية»، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان، ليفصل القضاء في ادعاءاته.





وأكمل «ما تحدّث عنه رمضان بشأن توظيفي في شركة طيران عار تمامًا من الصحة، كيف يحدث هذا وأنا موقوف عن العمل ورخصتي مسحوبة»، مؤكدًا أن رمضان لم يتواصل معه حتى الآن مطلقًا.

وتابع باكياً : «معاش القوات الجوية هو مصدر دخلي الوحيد حتى الآن، وما تردّد حول قيادة رمضان للطائرة عار من الصحة».